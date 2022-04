Ministrul Chesnoiu vrea să revigoreze producția de cartofi cu un ajutor de 200 euro/ha Producatorii de cartofi de consum ar urma sa primeasca, in 2022, un ajutor de minimis de 200 euro la hectar, potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Agriculturii. Subvenția era promisa de ceva vreme de catre ministrul Agriculturii Adrian Chsnoiu și se vrea o masura de susținere pentru un sector in cadere libera. Nu de alta, dar Romania a ajuns sa importe foarte mult, chiar și pana la 80% din necesarul de consum in anii in care producția interna – și așa mica – este afectata de condițiile meteo, cum a fost in 2021, de exemplu, cand recolta a fost undeva la 600.000 tone, conform estimarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

