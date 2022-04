Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, le recomanda romanilor sa manance inainte sa mearga la cumparaturi, pentru ca altfel sunt tentați sa pofteasca la ceea ce vad in rafturi și sa achiziționeze tot felul de produse de care nu au neaparata nevoie. „Inainte sa fac cumparaturile, mananc. Cand mergi la cumparaturi si ti-e foame, ai cumpara jumatate de magazin. Le punem pe toate in frigider si la finalul saptamanii umplem cosul cu produse agroalimentare care ajung la gunoi. In general, nu merg cu lista, pentru ca adica functionez dupa ce am nevoie in casa sa ma hranesc. Am ajuns sa intorc fiecare…