Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja (PNL), nu a exclus luni, preluare portofoliului Finanțelor in momentul rotativei guvernamentale. Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja (PNL), nu a exclus luni, la Digi24.ro, posibilitatea sa preia portofoliul Finanțelor in momentul rotativei guvernamentale. Inainte sa ajunga deputat PNL, Burduja a fost secretar de stat la Finanțe. Intrebat daca ia in calcul sa fie numit ministru de Finanțe in luna mai, Burduja a raspuns ca „nu s-a pus aceasta problema” pana acum, ca momentan „prioritatea zero” pentru el este sa termine proiectele pe care și le-a asumat…