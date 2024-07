Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina intentioneaza sa diminueze influenta rusa in partea de vest a Marii Negre printr-o noua strategie maritima nationala, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Pentru Rusia, Marea Neagra este un obiectiv istoric, obiectivul fiind sa o transforme in ”lac rusesc”, informeaza dpa, potrivit…

- Kremlinul a spus ca declaratiile liderului NATO, Jens Stoltenberg, care a dezvaluit luni intr-un interviu ca alianta militara discuta despre desfasurarea mai multor arme nucleare, reprezinta o "escaladare a tensiunilor". Ulterior, Stoltenberg a replicat ca Rusia incearca sa creeze confuzie, relateaza…

- Dan Tocaci a revenit, miercuri, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Acesta a petrecut doar cateva minute in incinta secției de poliție, dupa care a plecat fara a face declarații. Generalii Coldea și Dumbrava și-au trimis avocatul sa le plateasca mega-cauțiunea de 500.000 de lei pentru…

- Cercetatorii care studiaza diverse specii de animale de pe Insula Kangaroo din Australia au dat peste o colonie de furnici Polyrhachis femorata pe care o credeau moarta pana cand unul dintre membrii sai s-a mișcat ușor.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, vineri, lansarea platformei #nofake prin care poate fi raportat continutul inadecvat de pe retele de socializare - falsuri digitale, continut denigrator, dezinformari si manipulari.Platforma poate fi accesata pe site-ul Ministerului…

- Un cadru național al competențelor-cheie, un registru național al certificatelor digitale, diverse programe – de la cele postuniversitare, la unele de alfabetizare in diverse domenii – se numara printre țintele propuse intr-o noua Strategie Naționala pentru Educația Continua a Adulților, in perioada…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va intalni joi seara la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron, in cadrul unui dineu la care vor discuta despre politica Uniunii Europene si a Chinei, relateaza POLITICO.

- Directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, a anuntat miercuri ca pensiile vor fi livrate pana de sarbatorile de Paște. El a precizat ca, in functie de momentul in care vor intra banii in conturile companiei, salariatii vor fi rugati sa lucreze intr-o zi libera, fie pe 1 mai, fie pe 3 mai.