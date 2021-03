Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, a declarat ieri ca probabil cartea de identitate electronica va fi disponibila in august, ea oferind si posibilitatea semnaturii electronice, potrivit Agerpres. „Acesti pasi legislativi, cum ar fi adoptarea regulamentului privind identificarea la distanta, sunt in curs de a fi legiferati in Parlament, asa ca putem fi optimisti ca in luna august vom putea beneficia de aceasta noua carte de identitate, care sa aiba dublu rol, atat identificarea digitala, cat si posibilitatea de a semna electronic cu ajutorul ei”, a afirmat ministrul…