Ministrul Cercetării: Am găsit deschidere pentru includerea României în consorţiul ELI-ERIC Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, a participat, vineri, la reuniunea omologilor din UE organizata la Praga, ocazie cu care afirma ca a gasit deschidere pentru includerea Romaniei in consortiul ELI – Extreme Light Infrastructure ERIC. „Colegii din Ungaria si Cehia au apreciat pozitia Romaniei si progresele facute in ultimele luni, inclusiv deschiderea in premiera a infrastructurii de la Magurele pentru cercetatorii din consortiul ELI-ERIC, in baza unui protocol. In discutiile bilaterale, am discutat organizarea unei intalniri trilaterale in aceasta toamna, un pas esential in efortul Romaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

