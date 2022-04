Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, va sosi joi la New Delhi intr-o vizita de doua zile, a indicat miercuri Ministerul de Externe din capitala Indiei, in contextul in care cele doua state cauta modalitati de a mentine relatiile comerciale si in alte domenii in pofida crizei din Ucraina, transmite…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, in timpul discuției video cu șeful diplomației UE, Josep Borrell, a numit drept inacceptabile sancțiunile dure ale țarilor occidentale impotriva Rusiei. Despre acest lucru a anunțat TASS cu referire la Ministerul de Externe al Chinei. "Cele mai dure sancțiuni…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a discutat telefonic cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, despre intilnirea delegațiilor Moscovei și Kievului la Istanbul. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la Ministerul turc de Externe. "S-a discutat despre situația de ultima ora…

- Ministrul de externe Dmytro Kuleba a declarat ca primarul orașului Skadovsk ocupat de Rusia, Oleksandr Yakovlyev, și adjunctul sau, Iurii Palyukh, au fost rapiți de armata lui Vladimir Putin in urma cu foarte puțin timp. Iata ce informații a mai oferit ministrul de externe din Ucraina despre acest caz!

- Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, a trimis o scrisoare formala prin care anunta decizia „voluntara si echilibrata” de retragere din Consiliul Europei. Moscova acuza ca NATO si Uniunea Europeana au transformat Consiliul Europei in „instrument de extindere a influentei politico-militare”.…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, i-a solicitat, marti, omologului sau chinez, Wang Yi, intr-o convorbire telefonica, sa apeleze la relatiile stranse ale Chinei cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa pe teritoriul Ucrainei, potrivit unui comunicat dat publicitatii de catre Ministerul…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…

- Tensiunea crește in Ucraina dupa ce, ieri, Vladimir Putin a primit unda verde sa trimita trupe in cele doua așa-zisele republici separatiste din Ucraina, iar SUA și UE au anunțat primele sancțiuni. Urmarește principalele evoluții ale situației internaționale pe PRESSALERT.ro Ministrul ucrainean de…