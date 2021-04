Stiri pe aceeasi tema

- Prin intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența nr 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice a aparut o noua casta a managerilor impuși provizoriu sau cu mandat de patru ani la societațile de sub tutela respectivului minister, remunerați regește, adica de doua sau trei ori…

- Protestele inregistrate saptamana trecuta la metroul bucureștean nu au fost generate de nemulțumiri reale salariale sau de o eventuala reducere de personal. Catalin Drula susține ca totul are de fapt legatura cu afectarea intereselor directe pe care le are liderul sindical in legatura cu spațiile comerciale…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat pe Facebook ca a luat prima masura pentru rezolvarea situației de la Metrorex, anume eliminarea reprezentanților sindicatului de la ședințele Consiliului de Administrație. „Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita.…

- Contractul de executie in cazul lotului de autostrada Chetani – Campia Turzii probabil ca va fi reziliat si va avea loc o relicitare, deoarece constructorul, firma Straco, este in dificultati financiare majore si nu mai lucreaza, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, prezinta rezultatele controlului realizat la Metrorex de Corpul de Control al ministerului și confirma jaful și neregulile prezentate și de Puterea.ro . Catalin Drula a scris pe Facebook care au fost problemele descoperite, printre care și faptul ca la negocierea…

- Inca un om numit de liberali a cazut in lupta cu USR Plus. Directorul Companiei Naționale Aeroporturi București, Florin Dimitrescu, a fost schimbat din funcție cu Cosmin Pesteștean, membru USR Plus. Dupa ce ministrul transporturilor, Catalin Drula a dispus schimbarea Consiliului de Administrație, astazi…

- Cei șapte membrii provizorii ai Consiliului de Administrație de la CFR Calatori au hotarat astazi sa-i mai prelungeasca cu inca patru luni lui Dan Marian Costescu mandatul de director general la CFR Calatori. Prelungirea este oarecum surprinzatoare, mai ales ca noul ministru USR al Transporturilor și…

- Premierul Florin Citu a decis atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Deciziile au fost publicate luni in Monitorul Oficial. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan…