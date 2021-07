Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor s-a intalnit in aceasta dimineața cu responsabilii de la Caile Ferate in urma seriei de accidente și intarzieri care s-au inregistrat. Catalin Drula a declarat ca nu se gandește deocamdata la demiterea directorului de la CFR Calatori.

- Ministrul Transporturilor s-a intalnit in aceasta dimineața cu responsabilii de la Caile Ferate in urma seriei de accidente și intarzieri care s-au inregistrat. Catalin Drula a declarat ca nu se gandește deocamdata la demiterea directorului de la CFR Calatori.

- Noul prim-ministru israelian Naftali Bennett și-a prezentat, luni, Cabinetul. Cei 27 de miniștri s-au intalnit la Ierusalim cu președintele Reuvn Rivlim, pentru o ceremonie tradiționala. Noul cabinet al lui Bennett este compus atat din formațiuni de dreapta, cat și de stanga și inclusiv dintr-un partid…

- Incident grav pe calea ferata. Un tren Regio plecat de la București, care transporta peste 100 de persoane, a ramas fara frane in zona garii Golești. Mai mulți pasageri au suferit atacuri de panica și au avut nevoie de ingrijiri medicale. CFR Calatori a trimis o comisie de cercetare la Golești, pentru…

- Turiștii pot ajunge, incepand de astazi, mult mai ușor pe litoral. CFR a suplimentat trenurile spre mare, iar restrictiile de pe A2 au fost ridicate pana la toamna. Un numar de 12 perechi de trenuri InterRegio de la CFR Calatori vor circula in aceasta vara pe relatia Bucuresti – Constanta, la care se…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca senatorii si deputatii social-democrati vor intra in greva parlamentara in situatia in care Planul National de Redresare si Rezilienta nu va fi un punct separat pe ordinea de zi, miercuri, in Parlament. “Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa…

- PSD a organizat, marți, un protest in fața cabinetului lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, acuzand ca actuala coaliție de la putere nu vrea sa voteze pentru constituirea comisiei de ancheta privind statistica deceselor provocate de COVID-19. Deputații PSD s-au așezat cu pancarte negre…

- Cu pierderi uriașe din cauza pandemiei și vizata de restructurari masive, CFR Calatori primește un ajutor nesperat. Este vorba de 160 de milioane de lei, reprezentand “Ajutor de Covid”, a anunțat Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-un interviu la Antena 3 precizand ca in acest sens sunt discuții…