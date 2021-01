Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele Aliantei USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca liderii coalitiei i-au transmis sefului statului intentia de a avea un guvern investit cat mai rapid, cu Florin Citu premier, adaugand ca i-au propus presedintelui Iohannis un parteneriat pentru a pune in aplicare un program de reforme…

- "I-am transmis pozitia consecventa (presedintelui Iohannis - n.r.). Ne-am afirmat asteptarea de a fi intr-un guvern de coalitie care sa nu improvizeze ca in ultimii 30 de ani. Suntem foarte optimisti ca vom ajunge la o solutie. Aceasta este o sansa reala pentru Romania sa avem o majoritate de centru…

- Copresedintele Aliantei USR-PLUS, Dacian Ciolos, spune despre demisia lui Ludovic Orban din functia de premier ca era nevoie de un semnal ca se poate trece mai departe la negocieri pentru formarea unei majoritati si desemnarea unui premier. El afirma ca este gata sa își asume responsabilitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali. La cum arata sondajele acum, cele doua partide vor putea forma…

- CSM -Rostov este derby-ul grupei A din Liga Campionilor și, de departe, cel mai interesant și echilibrat joc din aceasta faza a competiției. Cine se vaccineaza primul?! Ce spune Orban despre vaccinarea anti-covid in Romania Buni prieteni, antrenorii ambelor echipe sunt puși intr-o ipostaza inedita…

- Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a declarat miercuri ca, desi se vorbeste mult despre preventie in domeniul sanatatii si exista si acte normative in acest sens, ”nu se face nimic”, iar consecintele se vad, noteaza Agerpres.Doina Azoicai spune ca in materie de preventie…

- Orasele din Romania ar trebui sa fie specializate fiecare in domeniul care l-a consacrat, intrucat competitivitatea economica se bazeaza pe supraspecializare, a declarat, miercuri, Dragos Preda, secretar de stat in Ministerul Transporturilor.