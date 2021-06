Stiri pe aceeasi tema

- „RECORD PENTRU INVESTIȚII EUROPENE IN DRUMURI ȘI CAI FERATE LA JUMATATEA ANULUI!Fonduri europene de 2,7 miliarde de lei au fost absorbite in primele 6 luni ale anului la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.Asta inseamna o creștere de +35% fața de aceeași perioada a lui 2020 (2 miliarde de…

- In ziua de 29 Iunie 2021 la ora 22:34:51 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MUNTENIA, DAMBOVITA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 17km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Ploiesti, 56km E de Pitesti, 70km S de Brasov, 79km NV de Bucuresti, 133km…

- In ziua de 29 Iunie 2021 la ora 22:34:51 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MUNTENIA, DAMBOVITA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 17km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Ploiești, 56km E de Pitești, 70km S de Brașov, 79km NV de București,…

- Compania de Drumuri a platit catre constructori despagubiri de 686 milioane Cât ne costa neputinta din Transporturi : Compania de Drumuri a platit catre constructori despagubiri de 686 milioane lei Suma totala pe care o cer constructorii de la CNAIR este de 1,5 miliarde…

- Catalin Drula: O veste excelenta, la final de luna: execuție bugetara record pe fonduri europene. Este rodul șantierelor de infrastructura deschise in toata țara! Pana pe 28 aprilie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a reușit sa absoarba 1,384 miliarde de lei - prin proiecte finanțate din…

- Catalin Drula: O veste excelenta, la final de luna: execuție bugetara record pe fonduri europene. Este rodul șantierelor de infrastructura deschise in toata țara! Pana pe 28 aprilie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a reușit sa absoarba 1,384 miliarde de lei - prin proiecte finanțate din…

- “O veste excelenta, la final de luna: executie bugetara record pe fonduri europene. Este rodul santierelor de infrastructura deschise in toata tara! Pana pe 28 aprilie, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a reusit sa absoarba 1,384 miliarde de lei – prin proiecte finantate din fonduri europene.…

- Tesla Motors a deschis la început de aprilie stațiile de încarcare rapida (Supercahergers) la Timișoara, iar la mijlocul lunii aprilie s-a deschis Supercharger-ul de la București. Tesla Motors va deschide astfel de stații la Pitești și Sibiu. Datele oficiale arata ca la finalul de 2020 erau…