Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt dificil de gestionat astazi. Cei dragi vor dori lucruri sau servicii scumpe, insa platite mai mult de tine. Stabileste o limita financiara clara si de asemenea pune pe hartie si cheltuielile…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va cauta „o solutie juridica”, dupa ce Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a refuzat solicitarea de incetare a detasarii a doi politisti judiciari din cadrul DNA Ploiesti, transmite News.ro . Potrivit ministrului Afacerilor Interne Carmen Dan, DNA a transmis refuzul…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- La inceputul acestui an, ministrul de Interne, Carmen Dan, și-a reactualizat declarația de avere. Conform documentului care-i contureaza un trai obișnuit, mai-mare polițiștilor romani are doua mașini, un apartament in coproprietate cu soțul ei, dar și datorii bancare care insumeaza 100.098 de lei. Nu…

- VEZI AICI MAI MULT: Condamnare Liviu Dragnea, REJUDECARE. CCR, decizie bomba ”Curtea s-a pronunțat corect. Chiar m-am mirat și eu cum a trecut de votul Comisiei. Mi-am explicat doar prin numarul mare de propuneri, de amendamente facute in cadrul Comisiei. Aceasta modificare pe care CCR a declarat-o…

- Astazi a fost prezentata evaluarea activitatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la care au participat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a anuntat…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in…

- Covoarele voluminoase și mochetele, care cu greu pot fi scoase din casa, se curața greu. Totuși, un truc rapid s-ar putea sa te ajute. Intii, aspira-le foarte bine, dupa care prepata o soluție din apa și oțet. Inmoaie un burete abraziv in aceasta soluție și curața-le pe toata suprafața. Prepara, apoi,…