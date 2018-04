Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe emisarul special al presedintelui Republicii Populare Chineze, Guo Shengkun, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Agenda de convorbiri a inclus un schimb extins de opinii asupra ansamblului relatiilor romano-chineze,…

- Guo Shengkun, responsabil in domeniul securitatii in China, va efectua o vizita in Rusia, Romania si Polonia intre 23-30 aprilie, a anuntat luni purtatorul de cuvant al ministrului Afacerilor al Chinei, Lu Kang, citat de agentia Xinhua.

- O racheta a lovit un avion Airbus 320 iar altele au lovit sala de sosiri la aeroportul Mitiga din Tripoli in jurul orei locale 02:00. Nimeni nu a fost ranit, conform purtatorului de cuvant. Trimisul ONU Ghassan Salame si ambasadoarea franceza Brigitte Curmi au ajuns la acelasi aeroport pentru…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters.Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie.…

- "O armata de doteaza, in primul rand cu armament, nu cu bandaje". Este replica data de ministrul Apararii, Eugen Sturza, președintelui Igor Dodon, care a cerut sa fie audiat la Consiliul Suprem de Securitate și subiectul privind inarmarea armatei.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat ca raportul prin care ministrul Justitiei solicita revocarea sefei DNA este unul bine fundamentat. Ministrul declara ca va sustine orice decizie a Coalitiei pe aceasta tema."Eu am vazut un raport foarte bine fundamentat, un raport care invoca…

- Autoritațile de la Beijing au decis sa distribuie 300.000 de televizoare chinezilor din cele mai sarace zone, pentru a promova mesajele in zonele izolate ale Chinei. Inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate,…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…