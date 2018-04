Stiri pe aceeasi tema

- "In urma cu aproape un an, intreaga tara a stat cu sufletul la gura, timp de zece ore, cat pompierii au facut eforturi supraomenesti sa il salveze pe Danut, copilul cazut intr-o fantana din curtea casei. Desi avea doar 1 an si 10 luni, s-a dovedit a fi un adevarat luptator. Mi-am dorit foarte mult…

- Un autocar in care se aflau zeci de persoane a fost implicat intr-un grav accident! Vehiculul a cazut intr-o prapastie, in apropiere de Moieciu. Au fost clipe de groaza pentru cei 29 de turiști care se intorceau de la Cheile Gradiștei. Intr-o curba periculoasa pe serpentine, autocarul a spulberat zidul…

- Duminica, 1 aprilie, se sarbatoresc Floriile. Cei mai multi romani care isi sarbatoresc onomastica de Florii, in total 334.734 de persoane, poarta numele de Florin, alti 147.328 numele de Viorel, iar 54.759 numele de Florian. Alti 29.777 romani poarta numele Florea, 25.181 raspund la numele Florentin…

- Cinci pompieri din Teleorman au acordat, vineri, 30 martie, primul ajutor unei batrane ranite intr-un accident rutier pe raza localitatii Viisoara. Acestia se duceau spre lacul Suhaia ca sa consolideze digul de vest.

- Simona Halep paraseste competitia de simplu de la Miami dupa ce a pierdut partida contra polonezei Agnieszka Radwanska in turul al treilea al competiției. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 30 WTA si cap de serie numarul 32, in…

- Razvan Fodor, 43 de ani, a dezvașuit, recent, ca se confrunta cu mari problem de sanatate. Vedeta a mai spus ca a apelat la un psihiatru pentru a-l ajuta spa scape de probleme. Fodor are deja jumatate de an de cand sanatatea ii este șubreda. “Ma confrunt de 6 luni cu o depresie moderata si […] The post…

- Cele mai frumoase mame de vedete. Așa mame, așa fiice! Cum așchia nu sare departe de trunchi, vedetele noastre au moștenit frumusețea de la mamele lor. Antonia, Bianca Dragușanu, Inna, Monica Barladeanu și Delia se lauda pretutindeni cu cele care le-au dat viața și le-au crescut atat de frumos. Unde…

- O fata in varsta de 14 ani a fost prinsa sub trunchiul unui copac, dupa ce un tractor a acroșat arborele. Evenimentul s-a petrecut sambata, 17 februarie 2018, in localitatea Calmațuiu de Sus și a fost anunțat pe numarul unic de urgența 112 la ora 14:27, potrivit purtatorului de cuvant al ISU ”A.D. Ghica”…