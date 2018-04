Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune ca "bineinteles" ca premierul Viorica Dancila nu trebuie sa demisioneze, sustinand ca prim-ministrul si Guvernul au avut intotdeauna deschidere si au dorit o comunicare si o colaborare si Administratia Prezidentiala, iar "acest lucru nu ar trebui uitat".…

- Guvernul sesizeaza luni Curtea Constitutionala in cazul refuzului presedintelui de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut dimineata, la Palatul Victoria, o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala…

- Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, a reacționat la zvonul conform caruia premierul Viorica Dancila ar vrea sa demisioneze.„Asta cu Dancila și demisia este o poveste!”, a spus Oprișan, la Palatul Parlamentului. Astazi, in spațiul public a aparut zvonul conform caruia Viorica Dancila…

- Comisia Nationala de fundamentare a Planului National de aderare la zona euro, prezidata de prim-ministrul Viorica Dancila, s-a reunit astazi, la Palatul Victoria. La reuniune au participat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, reprezentanți ai Academiei Romane, ai Administratiei…

- ”Eu am avut o discutie cu domnul presedinte Iohannis. Este ca si cum discut acum cu dumneavoastra, abordam anumite subiecte, ne vede o tara intreaga, iar maine apare un comunicat in care vad alte lucruri discutate, alte subiecte abordate. Aceasta a fost si situatia cu domnul presedinte Iohannis. Noi…

- Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu au fost chemate la Cotroceni. Premierul și ministrul Muncii se intalnesc marți cu președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre problemele bugetare. Potrivit unor surse oficiale, discutiile presedintelui cu premierul ar viza probleme bugetare. Recent, președintele…

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde a candidat pentru funcția de președinte executiv. Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis. Dupa o perioada in care…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP), declaratia sa fiind facuta în contextul în care presa centrala a transmis ca premierul…