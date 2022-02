Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PNL al Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu a declarat, marti, la Profit TV, despre masurile din energie, asteptate din partea Guvernului, pentru perioada dupa 1 aprilie, ca din punctul sau de vedere, cea mai simpla masura ar fi sa continuam aceste masuri ale legii in vigoare,…

- ”Referitor la remarcile despre FMI, recesiune, dobanzi, inflatie, as vrea sa va aduc minte ca nu am pomenit niciodata FMI sau recesiune. Orice economist care lucreaza in piata financiara stie foarte bine ca atunci cand un ministru mentioneaza FMI sau recesiune, asta inseamna ca deja s-a discutat in…

- Incepand cu anul viitor, multinaționalele care desfașoara afaceri in Romania vor fi impozitate, potrivit anunțului facut de Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. Masura are ca scop asigurarea unei competiții echilibrate și se aplica la nivel european. Prin urmare, Romania nu va fi afectata la nivelul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a discutat joi, cu insarcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, subiecte de interes in relatiile bilaterale, cu accent pe continuarea masurilor prioritare pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri corect si competitiv…

- Impactul brut asupra deficitului, daca nu s-ar fi aprobat ordonanta privind masurile-fiscal bugetare, ar fi fost de 97 miliarde lei, iar economia care s-a facut la bugetul general consolidat este de 87 miliarde lei, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.…

- Rolul bugetului de stat ca ancora de predictibilitate Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, spune ca este nevoie de un parteneriat real cu mediul economic și social și, de asemenea, sa se acționeze împreuna pentru dezvoltarea țarii.…