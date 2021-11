Ministrul Câciu: Nu vom crește și nu vom introduce noi taxe „Pregatim un buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia și a imparți mai corect banii țarii pentru binele tuturor romanilor! Am inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor și fundamentarea documentelor care insoțesc proiectul de buget pentru 2022: Strategia fiscal-bugetara și proiectul legii plafoanelor bugetare”, a scris marți ministrul Fiananțelor pe Facebook. „Avem de recuperat multe intarzieri și lucruri nerealizate la timp, dar lucram temeinic, așezat și gasim soluții. Discutam despre necesarul de finanțare pentru proiectele și politicile fiecarui minister, despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

