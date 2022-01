Ministrul bulgar de finanțe, "destul de încrezător" că va adopta moneda euro în 2024 Noul guvern centrist al Bulgariei este hotarât sa aduca țara balcanica în zona euro în 2024, a declarat vineri ministrul de Finanțe Assen Vassilev pentru Reuters într-un interviu.

Vassilev, un absolvent de la Harvard, care a preluat postul în decembrie, a declarat ca nici inflația în creștere, nici ținta de deficit fiscal din acest an nu ar trebui sa împiedice țara sa adopte moneda euro la nivelul actual de 1,95583 leva pe euro.

"Am reconfirmat ținta de la 1 ianuarie 2024 ca Bulgaria sa adopte euro. Tehnic, facem toata munca, merge destul de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

