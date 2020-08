Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de o luna de proteste impotriva guvernului de la Sofia, protestatarii bulgari l-au somat miercuri pe premierul Boiko Borisov sa demisioneze imediat, relateaza dpa. Ei au amenintat ca in caz contrar vor bloca sesiunea extraordinara de joi a parlamentului si vor forta demiterea executivului,…

- Conflictul dintre presedintele bulgar Rumen Radev si premierul bulgar Boiko Borisov a escaladat luni, pe fondul protestelor care au loc de o luna impotriva sefului executivului de la Sofia, relateaza dpa citata de Agerpres. Intrebat in legatura cu demisia care i-a fost ceruta de protestatari si de…

- Prim-ministrul Bulgariei, Boiko Borisov, de aproape o luna ținta unor proteste de strada, spune ca ar putea pleca de la conducerea executivului de la Sofia daca partidul sau ar ramane la guvernare, potrivit France Presse, citat de Agerpres. „Daca eu sunt problema, ei bine plec chiar acum.…

- Demonstratiile de la Sofia au continuat joi pentru a 15-a zi consecutiv: protestatarii cer demisia guvernului condus de premierul Boiko Borisov si a procurorului general Ivan Ghesev, relateaza agerpres.ro.

- Demonstratiile de la Sofia au continuat joi pentru a 15-a zi consecutiv: protestatarii cer demisia guvernului condus de premierul Boiko Borisov si a procurorului general Ivan Ghesev, relateaza BTA potrivit Agerpres. Manifestantii au inceput sa se adune in fata sediului presedintiei bulgare…

- Peste 18.000 de bulgari au manifestat pentru a opta zi, joi, la Sofia, cerand demisia guvernului pe care il acuza de coruptie si legaturi oligarhice, relateaza AFP prelua de agerpres.Vezi și: Mugur Isarescu trage un semnal de ALARMA: 'Continua sa genereze incertitudini fara precedent și riscuri…

- Peste 3.000 de persoane au demonstrat, la Sofia, timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii au marsaluit de asemenea in fata parlamentului, blocand traficul intr-o mare parte din centrul capitalei pana tarziu, in timpul noptii. Ministerul de…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un "caracter mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP.…