- Bancile centrale din jurul lumii au adoptat politici mai favorabile pietelor. In acest an, Rezerva Federala a redus dobanda de politica monetara de trei ori, iar Banca Centrala Europeana a redus si mai mult dobanzile care se aflau deja in teritoriu negativ. Perspectivele comertului mondial, care erau…

- Noi masuri sunt necesare pentru a se face din Europa Centrala și de Est (ECE) o regiune sustenabila, afirma Raportul Dezvoltare Sustenabila Europa 2019, care identifica prioritațile cruciale ale UE pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabila (SDG), stabilite de catre ONU și implementate…

- Reprezentanții Agenției de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie și pana in prezent, in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2019, a autorizat la plata 707.573 fermieri, cu o suma totala in valoare de 1,185 miliarde euro, reprezentand…

- Decizia a fost luata in vedere hotararea Curții de Justiție din cauza C-528/16 (12781/19), din luna iunie a anului trecut. Evoluțiile recente ale noilor tehnici de ameliorare au ridicat o serie de intrebari practice pentru autoritațile naționale competente, cu privire la faptul daca rezultatele…

- Guvernele Croatiei si Bulgariei au adoptat zilele trecute proiecte de bugete echilibrate pentru anul 2020, continuand eforturile destinate consolidarii finantelor publice in vederea adoptarii monedei euro, transmite Bloomberg. Desi ambele tari indeplinesc criteriile necesare pentru a face…

- Bulgaria și Croația se pregatesc pentru moneda unica. Au adoptat bugete echilibrate, care sa le permita intrarea in zona euro Guvernele Croatiei si Bulgariei au adoptat zilele trecute proiecte de bugete echilibrate pentru anul 2020, continuand eforturile destinate consolidarii finantelor publice in…

- ​Bulgaria a refuzat sa acorde viza noului atasat militar propus de Moscova. "Din cauza avizului negativ dat de un organism implicat în procesul de emitere a vizelor pe termen lung pentru diplomati, nu va fi acordata o asemenea viza unui cetatean rus aflat în prezent în Rusia,…

- ​În Bulgaria au renascut în forța speranțele ca țara va câștiga una dintre cele mai mari investiții puse la bataie în zona: uzin de peste un miliard de euro unde Volkswagen vrea sa construiasca Passat și Skoda Superb. Bulgaria s-a zbatut mult sa convinga Volkswagen sa se instaleze…