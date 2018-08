Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat joi ca este increzator in faptul ca se are in vedere incheierea unui acord bun cu UE, apreciind ca a fost corect sa se stabileasca o abordare "masurata si proportionata'' care sa aiba in vedere riscurile in cazul in care cele doua parti nu ajung la un acord, relateaza Reuters.



"La fiecare intalnire facem progrese in ceea ce priveste aspecte deosebite legate de separarea" de UE, a declarat el pentru postul de radio BBC.



Marea Britanie va publica joi seara 25 de documente tehnice care contin recomandari pentru…