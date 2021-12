Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat sambata publicatia Mail on Sunday. „Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in ianuarie”, a scris ziarul pe contul sau de Twitter. „Frost a demisionat in mod senzational din guvernul lui Boris Johnson”, a notat ziarul. Downing Street nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii. Ziarul britanic a scris ca plecarea lui Frost a fost determinata de introducerea unor masuri suplimentare anti-Covid-19,…