- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica; Reuters a obtinut de la o sursa guvernamentala confidentiala confirmarea stirii difuzate cu putin timp inainte de BBC. Ulterior, informatia a fost confirmata si de un purtator de cuvant al premierului Theresa May, citat de AFP. Guvernul…

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta in special de opozitie, in contextul asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, un caz care a provocat o unda de soc nu doar in Slovacia, ci si in Europa.

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a vizitat vineri locul in care un fost agent rus a fost gasit inconstient pe o banca in fata unui centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) dupa ce a fost otravit cu o substanta neurotoxica, relateaza Reuters. Fostul agent dublu rus Serghei…

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor "nerusinata si iresponsabila", scrie The Guardian, citat de news.ro. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa,…

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa, Yulia, in varsta…

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian.

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia...

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…