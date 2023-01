Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, condamnat la moarte pentru spionaj, a fost executat prin spanzurare, a anuntat sambata agentia Autoritatii judiciare iraniene, Mizan Online, transmit agenții de presa internaționale. Akbari, care avea 61 de ani si dubla cetatenie, britanica si…

- Compania ar putea inchide depozitele de la Hemel Hempstead, Doncaster si Gourock, ca parte a unei evaluari a retelei sale, ”pentru a se asigura ca se potriveste nevoilor noastre de afaceri si pentru a imbunatati experienta angajatilor si clientilor nostri”, a declarat un purtator de cuvant pentru CNBC.…

- Marea Britanie are obiectivul de a ajunge la emisii nete zero pana in 2050, ceea ce va necesita o extindere uriasa a productiei de energie regenerabila, cum ar fi cea eoliana si solara. Ponderea energiei eoliene in mixul de electricitate al Marii Britanii a crescut anul trecut de la 21,8% in 2021, arata…

- Sindicatul a spus ca, din cauza majorarilor salariale sub rata inflatiei, a cerut lucratorilor din sapte centre de distributie germane sa intre in greve, care ar urma sa alterneze intre diferite locatii. Amazon a spus ca apelurile de greva au afectat doar cateva dintre cele 20 de centre logistice ale…

- Cheltuielile pentru alimente ale gospodariilor au crescut cu 6% intr-un interval de doi ani incheiat la sfarsitul lui 2021, la doi ani de la plecarea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, au constatat cercetarile Centrului pentru Performanta Economica (CEP) al London School of Economics,…

- Propunerea vine dupa ce premierul britanic Rishi Sunak a luat masuri menite sa suprime o revolta in cadrul Partidului Conservator din cauza sugestiilor ca Downing Street ar fi planuit construirea unei relatii in stil elvetian cu UE pentru a slabi barierele comerciale in privinta alimentelor si produselor…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit ”bucatarul lui Putin”, i-a trimis o adresa oficiala procurorului general al Rusiei, prin care ii cere acestuia sa verifice cu strictețe activitatea Youtube. ”Bucatarul lui Putin” s-a suparat pe Youtube Problema lui Prigojin e ca Youtube…