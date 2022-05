Stiri pe aceeasi tema

Premierul britanic Boris Johnson, destul de activ pe rețelele sociale, nu a ratat sa fie prezent nici pe TikTok, unde promite sa ofere informatii exclusive despre activitatile sale de prim-ministru. Contul se vrea practic un profil oficial al Downing Street – Numarul 10, semnalat printr-un videoclip…

Prim-ministrul britanic Boris Johnson se deplaseaza miercuri in Finlanda si Scotia, doua tari care se pregatesc sa-si anunte pozitia asupra unor posibile cereri de aderare la NATO in urma invaziei ruse din Ucraina, a anuntat marti Downing Street, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson a transmis marti intr-un discurs sustinut prin videoconferinta in parlamentul de la Kiev ca crede ca Ucraina va infrange Rusia si va arata „greseala gigantica” pe care a comis-o Vladimir Putin cand a ordonat invazia, relateaza Reuters.

Parlamentul britanic a declansat joi o ancheta impotriva premierului Boris Johnson, acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus, transmite Reuters.

Parlamentul britanic a declansat, joi, o ancheta impotriva premierului Boris Johnson, acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Parlamentarii au aprobat o motiune prin care se cerea…

- Premierul britanic și-a cerut scuze din nou pentru petrecerile date pe timp de pandemie la resedinta sa din Downing Street. Boris Johnson a explicat ca a incalcat regulile neintenționat și a declarat ca nu va demisiona.

Premierul britanic Boris Johnson este urmarit de un nou scandal, de data aceasta legat de numirea lui Evgeni Lebedev, mogul de origine rusa și fiu al unui fost spion KGB, in Camera Lorzilor in 2020, relateaza Reuters. Johnson a ajuns din nou sub presiuni politice uriașe, ca urmare a prieteniei sale…

Premierul britanic Boris Johnson a condamnat luni "atacuri aeriene barbare ale Rusiei" vizand civili in Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP, potrivit news.ro.