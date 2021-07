Sajid Javid, actualul ministrul britanic al sanatatii, a anuntat sambata pe Twitter ca a fost confirmat cu SARS-CoV-2, insa simptomele pe care le prezinta sunt usoare, potrivit News . „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul COVID-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin si simptomele sunt usoare”, a scris ministrul sanatații din Marea Britanie pe Twitter. Ministrul se afla in izolare, acasa, cu familia lui, dupa ce a efectuat un test rapid. Vineri seara, el s-a simtit „putin ametit”. El a fost numit ministru al sanatatii luna trecuta, dupa…