Ministrul britanic al Sanatatii, Sajid Javid, a declarat sambata ca nu vor fi introduse noi restrictii decat "in ultima instanta" in Anglia, in ciuda inmultirii cazurilor de infectare cu Omicron, precizand ca trebuie obtinute mijloacele pentru a putea "trai cu virusul", prin vaccinare, tratamente si depistare masiva.