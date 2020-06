Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Sanatații s-a aratat ingrijorat de faptul ca protestele de duminica de la Londra impotriva rasismului, dupa moartea lui George Floyd, ar putea provoca o extindere a coronavirusului in Regatul Unit, noteaza CNN. ”Este fara indoiala un risc. Sunt de partea persoanelor care protesteaza…

- Oficialii de la Londra nu cred ca vacanțele peste hotare vor fi posibile vara aceasta, scrie Reuters.Ministrul britanic al Sanatații, Matt Hancock, le-a dat o veste proasta cetațenilor care sperau sa plece in aceasta vara intr-o vacanța peste granița.Intrebat la ITV daca oamenii ar trebui sa accepte…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a respins miercuri acuzatia ca guvernul de la Londra a expus batranii din aziluri la riscuri suplimentare prin favorizarea spitalelor pentru combaterea epidemiei de COVID-19, transmite Reuters, potrivit Agerpres. O ancheta a agentiei citate a aratat…

- Bilantul deceselor cauzate de COVID-19 in Regatul Unit a crescut cu 288, ajungand la 28.734, potrivit cifrelor anuntate luni de ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Numarul deceselor a fost cel mai mic de la sfarsitul lunii martie, a mentionat…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea, adica in umatoarele…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…