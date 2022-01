Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina își vor continua discuțiile sub medierea franco-germana peste doua saptamâni la Berlin, dupa discuții „deloc simple” miercuri la Paris, a declarat trimisul special rus pentru conflictul ucrainean, Dmitri Kozak, relateaza AFP.„În ciuda diferențelor,…

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de acțiune pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldați la granița sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza mediafax. Ben Wallace a declarat in fața parlamentarilor ca o mica echipa…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca din moment ce Ucraina nu este membra NATO, este „extrem de improbabil” ca Londra si aliatii sai sa intervina militar in cazul in care Rusia se decide sa o invadeze, relateaza Agerpres, conform AFP.”Nu este membru NATO, asadar este extrem de…

- Marea Britanie va oferi asistenta Ucrainei pentru modernizarea capabilitatilor navale, in scopul asigurarii libertatii de navigatie in Marea Neagra si Marea Azov, in virtutea unui acord anuntat in cursul vizitei la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace, pe fondul tensiunilor cu Rusia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marti un acord-cadru de utilizare a unei finantari britanice pentru a îmbunatati capacitatile navale ale Ucrainei, transmite Reuters. Acordul a fost convenit în timpul unei vizie la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace.Zelenski…

