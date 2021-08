Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea disperarii în Afganistan - noi imagini de pe aeroportul din Kabul au aparut luni în mediul online, cu sute de oameni care încearca sa urce într-un avion pentru a fugi din țara capturata de talibani.Imaginile - surprinse luni - sunt șocante: sute de oameni,…

- Scenele de panica și haos continua luni dimineața pe aeroportul internațional din Kabul, sute de cetațeni afgani și straini fiind disperați sa fuga din țara dupa ce talibanii au preluat complet controlul. Nu mai puțin de 60 de țari din toata lumea, inclusiv SUA, au cerut ca cetațenii afgani sau straini…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. "Premierul…

- Afganistanul se transforma intr-un stat esuat si se indreapta spre un razboi civil in care grupari militante precum Al Qaida vor prospera si probabil vor reprezenta din nou o amenintare pentru Occident, a declarat vineri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte…

- Ministrul adjunct de Externe al Chinei, Xie Feng, a declarat ca relația bilaterala China – Statele Unite este in „impas” și acuzat Washingtonul ca „demonizeaza” China, in timpului summitului de la Tianjin alaturi de adjunctul secretarului de stat american Wendy Sherman, relateaza The Guardian. Oficialul…

- Presedintele american Joe Biden isi va intensifica marti eforturile pentru reimpulsionarea relatiilor transatlantice, urmand ca dupa summitul NATO din urma cu o zi sa aiba intrevederi cu liderii Uniunii Europene pentru a cauta un armistitiu la razboaiele comerciale si la disputa ce dureaza de 17…

