- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea incerca sa-si consolideze cuceririle facute pana acum in Ucraina si sa le extinda, ca pe o „excrescenta canceroasa” in interiorul tarii, a declarat joi ministrul apararii britanic Ben Wallace, informeaza Reuters.

- In aproape noua saptamani de razboi in Ucraina, Rusia a pierdut la fel de mulți militari cat in cei noua ani de razboi in Afganistan, informeaza Digi24 . „Noi apreciem ca aproximativ 15.000 de militari ruși au fost uciși in timpul ofensivei din Ucraina”, a declarat Ben Wallace, ministrul Apararii din…

- Cateva zile dupa ce crucișatorul „Moskva” s-a scufundat in Marea Neagra, Iulia Țivova a cautat cu disperare informații despre fiul ei, Andrei. La fel ca altor sute de familii ale membrilor echipajului, nu i s-a spus nimic despre soarta tanarului marinar, in condițiile in care Moscova susține ca evenimentul…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat, sambata, un videoclip despre care se spune ca reprezinta o intalnire intre seful marinei si supravietuitorii crucisatorului Moskva care s-a scufundat in Marea Neagra, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritațile ucrainene au investigat posibile crime de razboi comise de Rusia dupa ce au gasit sute de cadavre, unele legate și impușcate de la mica distanța, impraștiate in orașele din apropierea Kievului, dupa ce forțele Kremlinului s-au retras pentru a-și reorienta atacurile in alte parți ale țarii.…

- Marina rusa menține o blocada cu raza lunga de acțiune a țarmurilor ucrainene ale Marii Negre și Azov, impiedicind forțele ucrainene sa-și aprovizioneze unitațile de pe mare, a declarat Ministerul britanic al Apararii, relateaza. {{607090}}Rusia inca are posibilitatea de a debarca forțe armate, dar…

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Ministerul belarus al Apararii trebuie sa previna orice atac atac „din spate” impotriva fortelor ruse, a declarat joi presedintele Aleksandr Lukasenko, citat de agentia oficiala BelTA, informeaza Reuters.