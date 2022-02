Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ministerul rus al Apararii a publicat o înregistrare video care, potrivit acestuia, arata o coloana de tancuri și vehicule militare parasind Crimeea anexata pe un pod de cale ferata dupa exerciții, transmite Reuters. Alte efective militare se vor întoarce la bazele…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, se intoarce dintr-o vacanta in strainatate pentru a aborda ceea ce el a numit "agravarea" crizei din Ucraina si a avertizat ca Rusia ar putea invada aceasta tara in cateva zile, informeaza Reuters duminica, anunța Agerpres. Wallace planuise sa petreaca…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat joi ministrul apararii britanic, Ben Wallace, care a atras atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, potrivit Reuters. Wallace a spus ca Marea Britanie…

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat astazi ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.