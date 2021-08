Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul se transforma intr-un stat esuat si se indreapta spre un razboi civil in care grupari militante precum Al Qaida vor prospera si probabil vor reprezenta din nou o amenintare pentru Occident, a declarat vineri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Afganistanul se transforma intr-un stat esuat si se indreapta spre un razboi civil in care grupari militante precum Al Qaida vor prospera si probabil vor reprezenta din nou o amenintare pentru Occident, a declarat vineri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters. Dupa…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a respins solicitarile de a retrimite militari germani in Afganistan, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul asupra orasului afgan Kunduz, capitala regiunii omonime unde timp de zece ani au fost desfasurate trupe din Germania, transmite…

- Rusia va trimite un contingent suplimentar de 800 de soldati pentru a participa la exercitiile militare la frontiera Tadjikistanului cu Afganistanul, in cadrul carora vor fi utilizate de doua ori mai multe echipamente decat se prevedea initial, a transmis luni Interfax, citand Ministerul rus al Apararii,…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți ca, daca Statele Unite vor intra intr-un "razboi adevarat" cu o "putere majora", ar putea fi ca urmare a unui atac cibernetic asupra țarii, subliniind ca Washingtonul considera China și Rusia ca fiind amenințari din ce in ce mai mari, potrivit Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite nu…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.…

- Ministrul britanic al Finantelor Rishi Sunak anunta ca urmeaza ca un acord cu privire la fiscalitate sa fie incheiat cu Statele Unite in cadrul G7, insa subliniaza ca marii giganti in domeniul tehnologiei este necesar sa-si plateasca partea in schimbul sustinerii de catre Londra a unor propuneri…