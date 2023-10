Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra doreste sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fata de antrenarea fortelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte tari occidentale, asa cum se intampla in prezent, a declarat ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps.

- Pe rețelele sociale au aparut imagini cu primul tanc britanic de ultima generație - Challenger 2 - aflat in dotarea armatei ucrainene și distrus pe frontul din Ucraina. Guvernul de la Londra a furnizat pana acum Ucrainei cel puțin 14 astfel de tancuri, care au ajuns pe front la finalul lunii martie.

- Guvernul britanic l-a numit joi pe fostul ministru al energiei, Grant Shapps, in functia de ministru al apararii, inlocuindu-l pe Ben Wallace, care a declarat ca doreste sa se retraga dupa patru ani in aceasta functie si nici nu va mai candida la urmatoarele alegeri parlamentare, relateaza Reuters.Ben…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a demisionat oficial, printr-o scrisoare adresata premierului Rishi Sunak, dupa anuntul facut de cancelaria prim-ministrului. Guvernul de la Londra l-a desemnat deja ca succesor al lui Wallace pe Grant Shapps, fost ministru al energiei. Wallace, care a jucat…

- Ministrul suedez al Apararii, Pal Jonson, a semnat un acord in domeniul securitatii cu Ucraina in vederea unei ”simplificari si accelerari” a livrarilor de material militar, in marja summitului NATO de la Vilnius, Lituania, miercuri, 12 iulie, anunta joi, 13 iulie, Guvernul suedez. ”Acest acord permite…

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.