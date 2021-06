Ministrul brazilian al mediului a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul brazilian al mediului, Ricardo Salles, si-a anuntat demisia miercuri, la o luna dupa o perchezitie in birourile sale in cadrul unei anchete privind implicarea lui in exportul ilegal de lemn din Amazonia, noteaza AFP. "I-am prezentat demisia presedintelui (Jair Bolsonaro) si acesta a acceptat-o",…

- ”PNRR nu a fost respins, a cincea, a sasea oara. In fiecare saptamana este o stire ca este respins. Nu a fost respins, abia incepe procesul de evaluare oficiala. Nu sunt primele schimburi de observatie, am tot avut”, declarat, vineri seara, la Digi 24, Cristian Ghinea. Ministrul a precizat ca procesul…

- Protest de amploare in mai multe orase din Brazilia. Zeci de mii de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia presedintelui Jair Bolsonaro acuzat ca a gestionat pandemia intr-un mod dezastruos.

- Franziska Giffey, candidata partidului social-democrat la funcția de primar al Berlinului, a demisionat din funcția de ministru al familiei din Germania, spunand ca dorește sa puna punct acuzațiilor de plagiat. Giffey a declarat ca acum se va dedica campaniei pentru alegerile de la sfarșitul acestui…

- Politia braziliana a intreprins miercuri o perchezitie la domiciliul ministrului mediului, Ricardo Salles, suspectat de participare la o retea de trafic cu lemn destinat exportului, a anuntat o sursa judiciara, informeaza AFP. O hotarare a judecatorului Curtii Supreme, Alexandre de Moraes,…

- Seful diplomatiei libaneze Charbel Wehbe a demisionat miercuri dupa ce a facut declaratii care au infuriat monarhiile din Golful Persic, pe care le-a acuzat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI), relateaza AFP, potrivit AFP.

- Rachete anti-nava, sisteme de aparare antiaeriana și mai multe sisteme Javelin – americanii dezvolta un nou plan privind aprovizionarea Ucrainei cu arme letale. Dupa cum subliniaza presa occidentala, acest lucru este necesar in cazul unei ciocniri militare directe intre Kiev și Moscova. Și, deși…

- Brazilia trebuie sa reduca defrisarile ilegale cu un procent cuprins intre 15% si 20% in fiecare an pentru a elimina acest flagel pana in 2030, a declarat vineri vicepresedintele tarii, Hamilton Mourao, referindu-se la un obiectiv national fixat de presedintele Jair Bolsonaro si mentionat intr-o…