- Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene, a prezentat, dupa ședința de Guvern de peste 8 ore, proiectele adoptate pe domeniul pe care il gestioneaza."Este o zi istorica pentru fondurile europene din Romania. Am adoptat urmatoarele proiecte: - Programul național pentru introducerea…

- Guvernul intenționeaza sa reduca plafonul pentru programul guvernamental "Prima mașina" de la 6,5 milioane de lei in 2019 la 5 milioane de lei in 2020, potrivit unui proiect de modificare a OUG 17/2019 publicat in transparența decizionala pe site-ul Ministerului de Finanțe, conform Mediafax.Citește…

- Premierul Ludovic Orban va participa la Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii", care se desfasoara sambata, la Beja, in Portugalia. Potrivit unui comunicat al Executivului, la Summit vor participa sefi de stat, de guvern si ministrii din statele membre ale Uniunii Europene. …

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca Guvernul incepe un proiectpilot, cu bani europeni, pentru combaterea somajului din zonele miniere si industriale. Astfel, suma de doua milioane de euro, din fonduri europene, va fi folosita intr-un program pentru ocuparea somerilor si persoanelor inactive…

- Consiliul Concurentei a sanctionat distribuitorul de gaze naturale Distrigaz Sud Retele SRL (DGSR), din grupul Engie Romania, cu amenda in valoare de 17,65 milioane de lei (aproximativ 3,7 milioane de euro), pentru abuz de pozitie dominanta in zonele pentru care a detinut licenta de distributie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promis ca va fi mai implicat in al doilea mandat si vrea sa si onoreze promisiunea. Astfel, presedintele are o noua intalnire cu premierul Ludovic Orban si cu vicepremierul Raluca Turcan. La intalnire urmand a lua parte si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos,…

- Situatia in care se afla Romania in momentul de fata este incredibila, cu un risc de dezangajare de 300 de milioane de euro, a declarat, joi, viceprim-ministrul Raluca Turcan, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Fondurilor Europene de catre Ioan Marcel Bolos.