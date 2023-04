Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Asociația de Dezvoltare pentru Romania, invita publicul la un dublu eveniment sub genericul „Drumul Basarabiei spre casa”, pentru a marca implinirea a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Astfel, in perioada…

- „Pana in sarbatorile pascale, incarcam voucherul de alimente cu cei 250 de lei, pentru ca Guvernul Romaniei, in sedinta de ieri, a aprobat decalarea termenului pentru voucherele alimentare si incarcarea lor cu cei 250 de lei pana la sarbatorile de Pasti. (…) In acest fel, in Saptamana Mare, incarcam…

- „Pana in sarbatorile pascale, incarcam voucherul de alimente cu cei 250 de lei, pentru ca Guvernul Romaniei, in sedinta de ieri, a aprobat decalarea termenului pentru voucherele alimentare si incarcarea lor cu cei 250 de lei pana la sarbatorile de Pasti. (…) In acest fel, in Saptamana Mare, incarcam…

- In Saptamana Mare vor fi incarcate, in avans, cardurile de alimente din cadrul programului „Sprijin pentru Romania” cu transa de 250 de lei aferenta lunii aprilie. Anunțul a fost facut de Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Pana in sarbatorile pascale, incarcam voucherul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, luni, la Prima News, ca sunt patru modificari principale pe care Romania va trebui sa le opereze in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca reforma sistemului de pensii nu era negociabila. El a precizat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta semnarea unui contract in valoare de 480 de milioane de euro care va insemna racordarea la reteaua de apa-canalizare pentru aproximativ 103.000 de locuitori din 30 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Maramures. Ministrul Investitiilor…

- ”Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat aferent Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduce 46 de miliarde de euro pentru investitii strategice. De asemenea, investitiile au primit unda verde, dupa ce toate cele 16 programe aferente noului cadru financiar multianual au fost aprobate.…

- ”Intr-adevar, acest certificat de validare a datoriilor este specific doar pentru incalzirea in sistem centralizat, pentru caldura de la bloc. In perioada urmatoare, cu cardul de energie catre asociatiile de proprietari, avem peste 190.000 de asociatii de proprietari, o sa trimitem o instiintare impreuna…