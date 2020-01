Stiri pe aceeasi tema

- Romania a propus Comisiei Europene mutarea speciei de gandac Morimus Funereus de pe traseul viitoarei autostrazi Pitesti-Sibiu cu ajutorul feromonilor, metoda folosita cu succes si in alte tari care au intampinat probleme similare, a declarat, miercuri, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.…

- Gandacul din cauza caruia a fost suspendata finantarea Autostrazii Sibiu - Pitesti ar putea fi mutat cu ajutorul feromonilor, a declarat pentru G4Media.ro ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

- Ministerul Fondurilor Europene a demarat procesul de distribuire a pachetelor conținand produse de igiena destinate persoanelor defavorizate, prin proiectul „Acordarea cu produse de igiena in cadrul POAD 2018-2020”.Scopul acestui proiect, a carui valoare este de 141,2 mil. lei alocați prin…

- Echipa de baschet masculin U BT Cluj este a treia calificata la Turneul Final Four al Cupei României, desi a fost învinsa miercuri, în deplasare, de detinatoarea trofeului, CSU Sibiu, scor 78-77 (41-46), în mansa retur din sferturile competitiei, potrivit News.ro.Principalii…

- Deputatul USR Catalin Drula a explicat sambata ca „in niciun caz” nu pot fi rezolvate de Romania, la timp, problemele invocate de Comisia Europeana și de care depind finanțarea autostrazii Sibiu - Pitești. Detaliile oferite de deputat vin in contextul in care un fost ministru al Transporturilor…

- In urma unui articol publicat in universulargesean.ro, in care semnalam prezenta lui Ion Dumitrescu la o actiune alaturi de mai multi membri PSD, actulmente membru PNL, acesta ne-a trimis un drept la replica. Redam dreptul la replica asa cum ne-a fost trimis la redactie din partea lui Ion Dumitrescu:…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei. Trupa lui Aleksandar Todorov va intalni in dubla mansa campioana CSM Oradea, formatie pe care nu a reusit s-o mai invinga de patru jocuri. Primul meci se va disputa in Banie,…

- Un cutremur mare a avut loc azi dimineata in Romania, la ora 04:32 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. In ziua de 29 Octombrie 2019 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 170km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 93km N de Ploiesti,…