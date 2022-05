Stiri pe aceeasi tema

- 3 milioane de carduri cu vouchere pentru alimente si mese calde vor fi distribuite esalonat in lunile iunie si iulie catre 6 categorii de persoane in risc de deprivare materiala si risc de saracie extrema, dupa ce Guvernul a adoptat luni Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat ministrul Investitiilor…

- Probabil ca undeva din toamna se va pune problema renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și proiectelor Europene. potrivit acestuia numai creșterea prețurilor la materialele de construcții ar indreptați Romania sa ceara…

- Guvernul va adopta luni Ordonanța privind voucherele pentru alimente și mese calde care vor fi acordate o data la doua luni persoanelor vulnerabile, a anunțat luni premierul Ciuca. 3 milioane de persoane vor primi acest vouchere, bugetul fiind de 3,1 miliarde de lei, jumatate din bani urmand sa vina…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va adopta, luni, o ordonanta de urgenta care prevede acordarea voucherelor pentru persoanele defavorizate, astfel incat acestea sa poata sa beneficieze de masa calda sau sa procure alimente. Seful Executivului a adaugat ca trei milioane de persoane vor…

- Guvernul ar putea definitiva saptamana aceasta proiectul de ordonanța privind tichetele sociale, document aflat inca in circuitul de avizare. Potrivit proiectului executivul a propus acordarea de 4 lei pe zi pentru romanii cu venituri mici afectați de scumpiri. Banii vor fi dați pe un card, ce va fi…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, in ședința de joi, Ordonanța de Urgența care prevede ajustarea valorilor din contractele de investiții publice. ”Prin aceasta masura, asiguram continuarea investițiilor publice, astfel incat sa nu fie irosiți…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența care prevede ajustarea valorilor din contractele de investiții publice. ”Prin aceasta masura, asiguram continuarea investițiilor publice, astfel incat sa nu fie irosiți banii publici…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, in ședința de joi, Ordonanța de Urgența care prevede ajustarea valorilor din contractele de investiții publice, in contextul creșterilor globale de prețuri la materialele de construcții. ”Prin aceasta…