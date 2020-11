Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii județului Brașov au nevoie, mai mult decat oricand, de un spital nou, modern. Marian Rasaliu, fost prefect și candidatul PSD la Camera Deputaților, le promite brașovenilor ca va depune toate eforturile pentru ca acest proiect sa se realizeze. Iata ce a declarat in cadrul unei conferințe de…

- Economia Romaniei va inregistra o contractie de 5,2% in acest an, cu aproape un punct procentual mai putin decat se estima initial. Motivul ține de investitiile si lucrarile de constructii, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Comisia Europeana (CE). „Investitiile au surprins…

- Primul ministru Ludovic Orban, prezent la ședința festiva de constituire a Consiliului Județean Brașov, a promis ca va face demersuri pentru asigurarea conectivitații Brașovului de restul țarii, recunoscand ca centrul țarii a avut de suferit ca dezvoltare economica din aceasta cauza. El a amintit ca…

- Excelența Sa David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, a vizitat in aceasta dimineata santierul terminalului Aeroportului International Brasov. Gazde i-au fost presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea, alaturi de Alexandru Anghel, directorul executiv al Directiei Implementare…

- Lucrarile de modernizare a Corpului B din cadrul Stationarului Central al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov si cele de extindere a Unitatii de Primiri Urgente sunt in grafic, in ciuda perioadei dificile de criza sanitara, marcata si in judetul nostru de cresterea semnificativa a numarului…

- Podul nou peste raul Olt, situat pe drumul judetean DJ 104 k, in comuna Comana, a carui constructie a inceput la sfarsitul anului 2018, dupa ce a fost distrus la inundatiile din vara acelui an, a fost inaugurat marți. In prezenta reprezentantilor Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei,…

- Constructia terminalului de pasageri al Aeroportului International Brasov se apropie de finalizare, spune presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea. La invitația acestuia, o delegatie formata din oficialitati locale si judetene, precum si reprezentanti ai mass-media din judetele Brasov…

- Fiind motorul economic al Județului Brașov, Zona Metropolitana are cel mai mare numar de locuitori și beneficiaza de mecanisme specifice de finanțare, diferite fața de comunitațile mici și mijlocii. Parte din forța de munca este din afara zonei metropolitane, fapt care genereaza o dependența de mobilitate…