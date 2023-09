Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat ca a doua tranșa pentru plata facturilor de incalzire va fi virata dupa jumatatea lunii septembrie. Astfel, beneficiarii vor primi pe cardurile de energie suma de 700 de lei pentru plata facturilor. Aproximativ 2 milioane de gospodarii…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, o Ordonanta care vine in sprijinul cetatenilor, autoritatilor locale si operatorilor de servicii de alimentare cu energie termica.Potrivit actului normativ, in anul 2023,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

- Guvernul Romaniei incearca sa convinga Comisia Europeana sa accepte un deficit bugetar mai mare. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pledeaza pentru creșterea de la 4,4% din PIB, ținta deja asumata, la 5,5%, motivand ca Romania a avut cheltuieli mari și neprevazute in urma razboiului din Ucraina. Daca…

- „Sper ca mult criticata reforma ordonanta de urgenta a austeritatii, care este pentru Romania, un reper, o rascruce. Romania se afla la o rascruce de drumuri, iar aceasta ordonanta de urgenta aduce cu sine, de asemenea, descentralizare serviciilor publice, aduce cu sine regionalizarea anumitor servicii…

- In ultimul an, Romania a inregistrat o creștere semnificativa a cheltuielilor publice, concentrandu-se pe investiții in infrastructura, educație și sanatate, precum și pe sprijinirea sectoarelor vulnerabile ale societații. Toate aceste cheltuieli par sa genereze o scadere economica resimțita in mai…

- Suma totala investita in editia a doua a Programului FIDELIS a fost de peste 2,390 de miliarde de lei. Emisiunea in euro, cu scadenta la 5 ani si dobanda de 5,45%, a fost cea mai accesata, cu un total de peste 210 milioane de euro plasati in cele 6484 de ordine. A doua cea mai accesata a fost emisiunea…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, avertizeaza ca deficitul bugetar reprezinta o “amenințare serioasa pentru viitorul” Romaniei și anunța un pachet de masuri menit sa aduca o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei incepand cu anul 2023. Marcel Boloș avertizeaza asupra deficitului bugetar…