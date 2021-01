Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul ministrului culturii, Bogdan Gheorghiu, cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului: “Astazi, 27 ianuarie, este o zi importanta pentru intreaga lume, o zi prin care comemoram victimele Holocaustului și care ne determina sa fim mai conștienți de ororile unui regim,…

- Romania sustine cu tarie combaterea tuturor formelor de discriminare si a tuturor modalitatilor de propagare a acestora, a discursului instigator la ura si a antisemitismului, afirma premierul Florin Citu intr-un mesaj cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. "27 ianuarie…

- Premierul Florin Citu intr un mesaj cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, a transmis ca Romania sustine cu tarie combaterea tuturor formelor de discriminare si a tuturor modalitatilor de propagare a acestora, a discursului instigator la ura si a antisemitismului.27…

- Mesaj de Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în care subliniaza ca și România are partea…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un mesaj in care amintește ca și „Romania are partea sa de responsabilitate pentru vina teribila de a-și fi asasinat propriii cetațeni evrei și romi”. Șeful statului subliniaza…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un mesaj in care amintește ca și Romania a participat la aceste crime și ca pericolul urii și xenofobiei inca pandește Europa.

- In Republica Moldova este marcata saptamina Memoriei Holocaustului. In acest context, prim-ministrul in interimar, Aureliu Ciocoi a transmis un mesaj dedicat acestui eveniment. ”Ziua de 27 ianuarie este una cu o incarcatura aparte – Ziua in care aducem omagiu milioanelor de victime ale Holocaustului…