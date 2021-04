Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua, miercuri, o vizita oficiala in Republica Italiana la invitatia omologului sau, Luigi Di Maio. Șeful diplomatiei romane va avea o runda de consultari cu Di Maio si o intrevedere cu presedintele Senatului italian, Maria Elisabetta Alberti Casellati, anunța Agerpres . Ministrul Aurescu va aborda cu omologul sau „modalitatile concrete de consolidare a cooperarii dintre Romania si Italia, in plan politic, economic si sectorial si va accentua importanta pe care comunitatea romanilor din Italia o are in ansamblul relatiei bilaterale”, precizeaza…