Ministrul de externe Bogdan Aurescu a solicitat luni, in contextul reuniunii șefilor diplomațiilor europene de la Bruxelles, ca UE sa ia in considerare „posibilitatea unor sancțiuni” impotriva Rusiei, in cazul in care nu va fi demarata o investigație transparenta și imparțiala in cazul Navalnii. Uniunea Europeana ar trebui sa joace un rol mai activ in chestiunea Rusiei, este de parere Bogdan Aurescu. ”Ne-am alaturat colegilor din Lituania, Letonia, Estonia, Danemarca și Polonia și am adresat o scrisoare Inaltului Reprezentant Borrell prin care solicitam aceasta implicare activa a Uniunii pe acest…