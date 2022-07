Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe, unde va pleda pentru sprijinirea Ucrainei, inclusiv prin alocarea unei noi transe financiare prin Facilitatea Europeana pentru Pace,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a facut un apel la incetarea razboiului din Ucraina cat mai curand. Acesta face rau Ucrainei, Europei și, nu in ultimul rand, face rau Rusiei, a spus ministrul.

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca „declaratiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie privind acordarea statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Republica Moldova si Ucraina, fac parte din retorica falsa, cu care ne-am obisnuit…

- 44 de eurodeputați, inclusiv din Romania, apartinand grupurilor Renew Europe, EPP și S&D, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ungariei, Viktor Orban, in care-i reproșeaza acestuia susținerea acordata Rusiei, in contextul in care aceasta țara continua razboiul in Ucraina, scrie G4Media. Europarlamentarii…

- Ucraina, preturile la energie, politica europeana de aparare comuna si problemele create de razboiul ruso-ucrainean pentru securitatea alimentara vor fi principalele teme ale summitului UE din 30-31 mai, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a indemnat statele UE…

- Franța isi va intensifica livrarile de arme catre Ucraina „in zilele si saptamanile urmatoare”, i-a promis marti presedintele Emmanuel Macron omologului sau Volodimir Zelenski, confirmand angajamente in acest sens anuntate la sfarsitul lui aprilie, relateaza AFP. Seful statului „a confirmat ca livrarile…

- Romania sustine un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, a afirmat, luni, Bogdan Aurescu, inainte de reuniunea ministrilor de Externe din statele membre UE, care se desfasoara la Bruxelles, informeaza AGERPRES. „Desigur, o sa ne concentram azi asupra Ucrainei si asupra efectelor crizei pe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care este expert in drept international, afirma ca omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, i-a solicitat sa se implice in dosarul deschis de Ucraina impotriva Federatiei Ruse privind incalcarea Conventiei privind prevenirea si pedepsirea crimei de genocid.…