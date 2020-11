Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va deschide luni cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), desfasurata in sistem videoconferinta, sub egida presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor. Reuniunea de lucru a Consiliului Guvernator,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va deschide luni cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), desfasurata in sistem videoconferinta, sub egida presedintiei romane a Comunitatii Democratiilor, informeaza AGERPRES. Reuniunea de lucru a Consiliului…

- Cu o valoare de piata de aproape 19 miliarde de euro, platforma de e-commerce poloneza Allegro a reusit sa ajunga la o valoare de piata mai mare decat capitalizarea cumulata a celor mai mari 10 companii de la bursa de la Bucuresti, in mai puțin de o luna, relateaza Ziarul Financiar.Allegro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat in cadrul ședinței de guvern de joi ca Romania iși propune in perioada urmatoare sa-și consolideze parteneriatul strategic cu SUA.Citește și: Un om de afaceri de top lanseaza acuzații grave impotriva unui candidat USR-PLUS: 'A fost angajatul…

- PMP și-a validat candidații pentru alegerile parlamentare din luna decembrie, astfel ca din Maramureș, actualul senator Severica Covaciu va deschide lista la Senat. Severica Covaciu spune ca in cei patru ani de mandat a fost unul din cei mai activi parlamentari. Potrivit senat.ro, Covaciu a avut 146…

- BUCUREȘTI, 7 oct - Sputnik, Daniela Porovaț. Ungaria a fost condamnata marți de justitia europeana pentru legea privind universitatile straine, o lege care a facut ca Universitatea Central Europeana (CEU), fondata de George Soros, sa se mute la Viena. © AP Photo / Kevin WolfUngaria: Soros e in spatele…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti deschide luni noul an universitar in cadrul unui eveniment care va avea loc, incepand cu ora 11,00, in Noua Aula a Universitatii aflata in campusul UPB, manifestarea urmand a se va derula in conditiile stricte impuse de pandemia SARS CoV-2. Potrivit unui comunicat…

- Magazinul este situat in nordul Capitalei, pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești. 100 de oameni au fost angajati la noul magazin Kaufland, spun oficialii companiei. Hipermarketul este prevazut cu opt case de marcat standard și alte sase express tip self-service. Hipermarketul este prevazut cu…