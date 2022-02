Stiri pe aceeasi tema

- Romania, ca stat membru NATO, beneficiaza de toate garanțiile de securitate Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. România, ca stat membru NATO, beneficiaza de toate garanțiile de securitate și este pe deplin aparata în cazul unui conflict în Ucraina, da asigurari…

- La aceasta ora, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, este chemat in Parlament pentru a da explicații cu privire la pericolul la care Romania ar putea fi expusa.Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor il audiaza, miercuri, pe ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- Maramureșul este județ vecin cu Ucraina, prin urmare daca se declanșseaza razboiul in vecini in județ ne-am putea trezi cu refugiați. Autoritațile noastre sunt oricum in alerta in acest moment. Mai mult, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. De asemenea, au fost luate masuri privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie ai personalului diplomatic…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, informeaza Hotnews . De asemenea, au au fost luate masuri privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie…

- In discuția pe care a avut-o vineri seara cu președintele Joe Biden, Klaus Iohannis a subliniat importanța coordonarii stranse și a unitații in aceste momente și a salutat deciziile luate la nivel aliat de consolidare a posturii de descurajare și aparare pe Flancul Estic. Presedintele Romaniei a subliniat,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca țara noastra i-a transmis Rusiei ca baza de la Deveselu nu reprezinta o amenințare. De asemenea, ministrul de externe este de parere ca inca mai e timp pentru ca diplomația sa rezolve situația tensionata de la granița Ucrainei cu Rusia, mai ales ca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca este inacceptabila amenințarea cu folosirea forței și tentativa de subminare a actualilor parametri ai arhitecturii europene de securitate, precum și incercarile de recreare a unor „sfere de influența”. Klaus Iohannis, a vorbit, marți, la telefon cu…