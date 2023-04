In goana disperata dupa imagine, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a ajuns și in atenția Agenției Naționale de Integritate (ANI). Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat pentru PUTEREA ca in perioada 2020-2022, Bogdan Aurescu a efectuat 95 de deplasari externe, ceea ce a insemnat 254 de zile, pentru care MAE cheltuit suma de 797.005 de lei, ceea ce reprezinta circa 165.000 de euro. Citește și: Cați bani a ”tocat” ministrul Bogdan Aurescu cu deplasarile externe in ultimii trei ani De asemenea, MAE ne-a comunicat ca pentru cele 92 de zile petrecute in cele 32 de deplasari…