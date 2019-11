Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, in marja reuniunii ministeriale de externe a NATO de la Bruxelles, o intrevedere bilaterala cu omologul croat, Gordan Grlic Radman. Ministrul Bogdan Aurescu a salutat coordonarea foarte buna in cadrul Trio-ului Presedintiilor Consiliului…

- Administratia Emmanuel Macron a exprimat miercuri "preocupari profunde" in legatura cu moartea a numerosi protestatari in cursul confruntarilor cu fortele de ordine in Iran, anunța MEDIAFAX.Citește și: A aparut dovada! Documentul care lovește direct in Viorica Dancila "Franta exprima…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, in marja reuniunii ministeriale NATO de la Bruxelles, o intrevedere bilaterala cu ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian. Cei doi oficiali au discutat despre impactul declaratiilor recente ale…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca in cei cinci ani de mandat, presedintele Klaus Iohannis a avut 25 de deplasari externe si 40 de primiri la Bucuresti, dar nu a vazut "nimic concret" pentru Romania. "In domeniul politicii externe, in cei cinci ani, Klaus…

- Un tur doi cu un candidat al PSD care s-a remarcat prin gafe dupa gafe, necunoașterea limbii romane și incompetența in conducerea țarii. Un tur 2 cu Viorica Dancila ne va face de ras in lume și va da o șansa la reinvierea PSD, care dupa arestarea lui Dragnea și eșecul proiectului lui de a…

- Viorica Dancila a sustinut la Brasov ca presedinte Klaus Iohannis trebuia sa lupte pentru oameni si pentru siguranta acestora. "Un presedinte vine in mijlocul oamenilor in fiecare saptamana, in fiecare luna, un presedinte nu se trezeste dupa patru ani, dupa cinci ani doar ca sa jigneasca pe…

- Cotidianul american The New York Times titreaza ca "Romania vrea sa fie tratata ca un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene", menționand ca oficialii romani au argumentat ca au fost facute suficiente progrese, iar aderarea la Schengen nu ar trebui sa depinda doar de problemele de corupție.Romania…

