Ministrul Bode, primele declarații despre momentul accidentului Se complica situația in cazul accidentului in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a carui mașina era condusa de un ofițer al Serviciului de Paza și Protecție. Premierul Ludovic Orba a declarat ca Bode nu trebuie sa-ți dea demisia pentru ca era pe bancheta din spate. Pe langa faptul ca șoferul a incalcat mai multe reguli de circulație, procurorii militari susțin ca accidentul nu a fost raportat organelor militare, așa cum cere legea. Ministrul a declarat anchetatorilor ca nu intra in calitatea sa sa stabilesca viteza cu care ar trebui sa mearga mașina. Soferul ministrului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu il acuza pe ministrul Transporturilor, Lucian Bode, ca minte și da vina pe soferul SPP pentru accidentul de la finalul saptamanii trecute in care a fost implicata mașina oficiala cu care se deplasa. „​Am avut șofer și aghiotant din partea SPP in cele 7 luni…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca ministrul Transporturilor ”nu are niciun fel de raspundere” pentru accidentul rutier in care a fost implicata masina cu care se deplasa, adaugand ca Lucian Bode trebuie judecat ”dupa ceea ce face, efectiv, ca ministru”.Ludovic Orban a confirmat ca a avut…

- Dosarul accidentului produs pe DN 7 in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, va fi cercetat de catre Tribunalul Militar București. Șoferul, al carui nume nu a fost facut public, este angajat al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), cu grad militar. Dosarul a fost deschis inițial…

- Procurorii din Pitesti au declinat catre Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, anunța agerpres.ro. Parchetul Militar a preluat acest dosar, deoarece…

- Aceleași surse au explicat ca doua persoane au fost ranite: ofițerul SPP, care conducea pe contrasens, și o femeie din Polonia, pasager in mașina izbita in plin. Ranile acestora nu sunt insa grave. S-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Mașina ministrului Transporturilor avea…

